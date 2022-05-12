Информационные войны - виды и цели. Тренды в медиа и социальных сетях. Все это темы Инфорума...

Информационные войны - виды и цели. Тренды в медиа и социальных сетях. Все это темы " Инфорума" Союза журналистов России.Сегодня он начинает свою работу во Владимире. Участниками Инфорума станут представители СМИ со всей страны. В том числе онлайн. Работу форума возглавит председатель Союза журналистов - Владимир Соловьев. Также на открытии форума ждут главу Владимирской области Александра Авдеева. В работе одной из главных медиаплощадок страны примут и журналисты ГТРК "Владимир".