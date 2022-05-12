Результаты предварительного голосования станут известны на июньской конференции реготделения партии.

«Единая Россия» опубликовала участников праймериз, после которого станут известны кандидаты на довыборы в Законодательное собрание Владимирской области. После ухода Алексея Говырина и Анны Кочеляевой освободились места по округам №12 и №16.В списке соискателей мандатов члены «ЕР», её сторонники, а также беспартийные владимирцы. Всего - 18 человек. Результаты предварительного голосования станут известны на июньской конференции реготделения партии.В сентябре они поборются за два депутатских кресла. При этом срок их полномочий, как и всего ЗС, прекратится в 2023 году, когда состоятся очередные выборы в областной парламент.