В Юрьев-Польском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летней местной...

В Юрьев-Польском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летней местной жительницы. Ее обвинили в краже с банковского счёта. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.В январе текущего года в полицию обратилась 62-летняя женщина, сообщившая, что случайно узнала об оформленной на её имя кредитной карте. При этом она утверждала, что не обращалась в финансово-кредитные учреждения за подобной услугой.Сотрудники полиции в ходе проверки установили, что карта была оформлена девушкой, ранее проживавшей у пенсионерки.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение фигурантки. Подозреваемая была задержана в Екатеринбурге и дала признательные показания, пояснив, что воспользовалась доверием потерпевшей и оформила на её имя платежное средство, которым впоследствии распоряжалась сама, потратив в общей сложности 22 000 рублей.Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.Фото: https://pixabay.com/ru/