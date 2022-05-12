На 114-м км федеральной автодороги М-7 «Волга» в Петушинском районе Владимирской области ведутся...

На 114-м км федеральной автодороги М-7 «Волга» в Петушинском районе Владимирской области ведутся работы по строительству путепровода для будущей автомагистрали М-12. Работы проводит АО «Стройтрансгаз» (подрядная организация ГК «Автодор»).Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород, в период с 23 по 26 мая на искусственном сооружении запланирован монтаж балок пролетного строения. Для безопасного проведения работ будут вводиться технологические окна с перерывом движения по М-7 «Волга» с 2:00 до 2:40.Возможный маршрут объезда: через Покров, Киржач, Кольчугино, Ставрово с выездами на М-7 на 103-м км и 165-м км.Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее планировать свой маршрут. Будьте внимательными на дорогах, следите за знаками и соблюдайте скоростной режим.Фото: ГК "Автодор"