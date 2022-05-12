Ковровской городской прокуратурой с привлечением сотрудников Отдела государственной инспекции...

Ковровской городской прокуратурой с привлечением сотрудников Отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения проведено обследование участка федеральной трассы М-7 «Волга», проходящего через Ковровский район.На покрытии проезжей части имелись выбоины, размер которых превышал предельно допустимые параметры, дорожные световозвращатели на дорожных ограждениях загрязнены, дорожный знак «Объезд препятствия справа», изображенный на фронтальной поверхности дорожной тумбы, имел загрязнения, затрудняющие его распознавание, на пешеходном переходе в п. Павловское не работали обозначающие переход сигналы светофоров.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, по результатам проверки прокурором в адрес руководителей обслуживающих дорогу организаций - АО СМУ «Дондорстрой» и АО «ДЭП №7», внесены представления, которые рассмотрены, признаны обоснованными, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения устранены в полном объёме.Фото: https://msk-nnov.rosavtodor.ru/