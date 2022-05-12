В Гусь-Хрустальном районе сотрудники полиции совместно с дружиной «Дорожный надзор» в праздничные дни проверили водителей на трезвость. За время рейда были проверены более 700 единиц

В Гусь-Хрустальном районе сотрудники полиции совместно с дружиной «Дорожный надзор» в праздничные дни проверили водителей на трезвость. За время рейда были проверены более 700 единиц автотранспорта, выявлено 441 нарушение ПДД. Задержаны и отстранены от управления 15 водителей, которые находились за рулём в нетрезвом виде или отказались от медосвидетельствования. Сотрудники ГИБДД напоминают, за управление транспортным средством