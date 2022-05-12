16 мая во Владимирской области стартует серия мероприятий «экологического десанта». Об этом...

16 мая во Владимирской области стартует серия мероприятий «экологического десанта». Об этом сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области.Первым из них станет очистка от мусора Улыбышевских карьеров. Всего запланировано 8 подобных природоохранных акций. В числе их организаторов – Департамент природопользования и охраны окружающей среды и Дирекция особо охраняемых природных территорий области.В акции на Улыбышевских карьерах примут участие 60 волонтёров от Владимирского государственного университета, Владимирского авиамеханического колледжа, Владимирского филиала ООО «МК ОМК Экометалл».К участию в мероприятии также приглашаются все желающие. Начало акции – в 12:00. Въезд к карьерам с автодороги Владимир – Радужный напротив кладбища «Высоково». На грунтовой дороге необходимо повернуть налево вдоль береговой линии карьеров до места с установленным столиком.Контактный телефон организаторов: 8 (960) 722-72-37.Фото: https://avo.ru/