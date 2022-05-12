За последние сутки во Владимирской области выявлено 39 случаев заражения коронавирусом. Это на 4 больше, чем накануне. Госпитализировано 40. Это на 35 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 39 случаев заражения коронавирусом. Это на 4 больше, чем накануне. Госпитализировано 40. Это на 35 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 150 992. В лидерах по приросту Владимир – 9 заболевших за сутки. Ковров на втором месте – 7. На третьем