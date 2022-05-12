11 мая 2022 года Ковровским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в...

11 мая 2022 года Ковровским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя г. Казани Республики Татарстан, обвиняемого в совершении трех мошенничеств.Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области, обвиняемый, действуя в группе совместно с неустановленным лицом, сообщали престарелым жителям г. Коврова о якобы совершенных их родственниками правонарушениях, требуя передачи денежных средств для освобождения от уголовной ответственности.Трое жителей г. Коврова под воздействием заведомо ложной информации, предварительно не пообщавшись со своими родственниками, о которых сообщали обвиняемый и неустановленное лицо, передали обвиняемому денежные средства на общую сумму 500 000 рублей.Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на срок 2 месяца. Уголовное дело находится в стадии расследования в следственном отделе МО МВД России «Ковровский».Фото: https://pixabay.com/ru/