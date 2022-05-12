Вячеслав Володин рассказал о работе по запрету использования пальмового масла в ряде пищевых продуктов.

Вячеслав Володин рассказал о работе по запрету использования пальмового масла в ряде пищевых продуктов.Еще несколько лет назад Государственная Дума инициировала процесс по отмене льгот в отношении пальмового масла. Для этого парламентарии приняли поправки в Налоговый кодекс РФ, которые повысили ставку НДС до 20%. Однако изменения не коснулись отдельных фракций вышеуказанного продукта, потому что они регулировались правительственными НПА. Налог оставался на уровне 10%.Об этом рассказал председатель ГД Вячеслав Володин. Однако в четверг, 12 мая, удалось добиться отмены льготной ставки НДС и для фракций пальмового масла. По словам политика, депутаты Госдумы обратились с соответствующим предложением к главе кабмина Михаилу Мишустину и получили поддержку с его стороны. В итоге Правительство России приняло решение о повышении налога до 20%."Принятые решения позволяют говорить об отмене всех льгот в отношении пальмового масла", – подчеркнул Володин.Кроме того, по словам парламентария, на контроле Госдумы остается вопрос о минимизации использования пальмового масла. Он отметил, что подобными просьбами к народным избранникам обращаются жители страны.Спикер ГД заверил граждан, что сегодня профильные думские комитеты активно работают над предложениями по запрету использования пальмового масла в ряде пищевых продуктов.