Ранее глава региона Александр Авдеев встретился с волонтерами Владимирской области и вручил им...

Ранее глава региона Александр Авдеев встретился с волонтерами Владимирской области и вручил им награды. Подробности в нашем следующем сюжете.Владимирская область одной из первых откликнулась на призыв принять семьи вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и Украины. Около двух тысяч человек поселили в пунктах временного размещения. Волонтер и руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Павел Кутузов сам отправился в командировку на Донбасс. В составе "Волонтёрской роты". Добровольцы помогали пожилым людям с доставкой еды и воды.Павел Кутузов, руководитель "Молодой Гвардии Единой России":- Когда мы туда приехали, первый день очень, очень был волнительный, действительно, потому что нам нужно было и полностью обеспечить свой быт, и разложить палатки. Оказалось, что это место находится в 15 километрах от Мариуполя, постоянно мы слышали взрывы, но собрались с силами, все сделали и помогли максимально на пунктах временного размещения именно там.Секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Авдеев отметил наградами лучших активистов, поблагодарил их за душевную и физическую силу, за бескорыстное желание помогать людям.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия":- Ваша команда проверена уже в таких, что называется, боевых условиях, в пандемийных, и вот сейчас, когда идет операция. Поэтому спасибо вам за этот душевный и физический вклад в то, чтобы в нашем обществе была вера в доброту, в то, что придут на помощь, в то, что мы своих не бросаем. Спасибо вам огромное.За небольшой срок усилиями волонтеров и неравнодушных людей удалось собрать и раздать более пяти тысяч продуктовых наборов. Для детей вынужденных переселенцев активисты организуют праздничные концерты в пунктах временного размещения, помогают людям найти работу, решить проблемы с документами.Виктория Дерипаско, глава регионального исполкома Общероссийского Народного Фронта:- Я сама лично патронирую две семьи. Одна из Луганска, одна из Мариуполя. Вчера мой подопечный вышел на работу в городе Владимире, мы перевезли его из города Вязники, нашли ему здесь работу, семья многодетная. Они очень благодарны, они здесь будут оставаться, мы им будем помогать. Маме организовали медицинскую консультацию, потому что она приехала с травмой, но в мирное время она там получила травму.Роман Кавинов, руководитель регионального волонтерского центра «Единой России» отметил, что работа добровольцев будет продолжена по всем направлениям, чтобы помочь всем, кто находится в трудной жизненной ситуации.Юрий Колодин. «Вести-Владимир»