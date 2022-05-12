Старшей дочери актрисы пришлось пережить немало ударов судьбы. Анастасия росла вдали от матери и не раз сталкивалась с жизненными трудностями, которые была вынуждена преодолевать самостоятельно.

Старшей дочери актрисы пришлось пережить немало ударов судьбы. Анастасия росла вдали от матери и не раз сталкивалась с жизненными трудностями, которые была вынуждена преодолевать самостоятельно.Ни для кого не секрет, что у Лидии Федосеевой-Шукшиной есть две дочери от брака с писателем Василием Шукшиным. О младших наследницах, Маше и Оле, артистка всегда рассказывала с удовольствием, а вот о старшей практически никогда не упоминала. Некоторые до сих пор не догадываются, что у звезды есть дочь от актера Вячеслава Воронина. Союз с отцом Насти актриса считала ошибкой, а ее, можно сказать, толком и не воспитывала.Первым браком Лидия Николаевна сочеталась еще студенткой. Воронин и Федосеева поженились в 1959 году, а в следующем уже стали родителями. Несмотря на рождение дочери, семья просуществовала недолго. Когда мужа пригласили работать в киевской киностудии, Лидия Николаевна выбрала Москву, где видела больше возможностей для карьерного развития. В результате союз распался, а маленькую Настю отправили к бабушке и дедушке по линии отца. С ними девочка и провела все детство.Маму Настя видела очень редко, да и то мельком. Федосеева была с головой в работе, к тому же, вскоре после развода в ее жизни появился Шукшин, которому она посвятила всю себя. Времени на встречи с дочерью у актрисы не оставалось. Впрочем, у Лидии Николаевны есть собственная версия случившегося.По словам Федосеевой-Шукшиной, Воронин обманом увез дочь к своим родителям, а она проигрывала все суды за право опеки. Как бы там ни было, факт остается фактом – Анастасии пришлось расти без материнской любви. Утраченную за годы разлуки связь родственницам наладить так и не удалось.Судьба старшей дочери актрисы оказалась непростой. В молодости она вышла за гражданина Анголы Нельсона Франсишку и родила дочку Лауру, но была вынуждена покинуть родину мужа вместе с наследницей из-за гражданской войны. В 90-х на Анастасию Воронину-Франсишку обрушился еще один удар судьбы – она попала в колонию за перевозку запрещенных веществ.В поисках легкого заработка женщина согласилась перевезти два термоса с неизвестным для нее содержимым. В тот момент она даже не предполагала, что в посылке могут оказаться наркотики. Дочь Федосеевой-Шукшиной задержали на границе и отправили в колонию. Там Анастасия провела 3 года. По словам женщины, за это время знаменитая мать не прислала ей ни одного письма.В 2016 году Воронина-Франсишку потеряла отца и очень тяжело переживала трагедию. Спустя время Анастасия продала жилье, доставшееся ей от покойного родителя, перебралась в Египет и выразила готовность наладить связь с матерью. Тем не менее отношения родственниц по-прежнему оставляют желать лучшего.Долгие годы Лидия Федосеева-Шукшина не общалась ни с дочерью, ни с внучкой, ни с правнуком. Несколько лет назад родственники встретились на съемках одного из телешоу, но это, судя по всему, не принесло потепления в их отношения. Сейчас они практически не общаются.