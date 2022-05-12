По состоянию на 12 мая в медорганизациях региона действуют 211 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 12 мая в медорганизациях региона действуют 211 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 68,7 процента из них занято (145), свободны 66 коек.146269 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 49 человек.За период наблюдения в области отмечено 3449 летальных случаев, за сутки – 2 человека.Напомним, на территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 мая 2022 года лабораторно подтверждено 39 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы – 40 жителей региона.Фото: https://pixabay.com/ru/