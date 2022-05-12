В Юрьев-Польском районе завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого...

В Юрьев-Польском районе завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 25-летнего мужчины. Его обвинили в незаконном хранении взрывчатых веществ.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, обвиняемый был задержан сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские обнаружили и изъяли банку с сыпучим веществом, которое, согласно результатам проведенного исследования, является дымным и бездымным порохом, пригодным для использования и относится к взрывчатым веществам.По данному факту в отношении фигуранта в феврале текущего года было возбуждено уголовное за незаконное хранение взрывчатых веществ.Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что банку с порохом нашел случайно, после чего спрятал ее в заброшенном здании. Цель хранения он объяснить не смог.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.Фото: https://pixabay.com/ru/