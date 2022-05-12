Раз в год любой желающий может почувствовать себя пожарным благодаря пожарно-спасательной части №35 посёлка Мелехово Ковровского района. Для этого у сотрудников МЧС есть специально

Раз в год любой желающий может почувствовать себя пожарным благодаря пожарно-спасательной части №35 посёлка Мелехово Ковровского района. Для этого у сотрудников МЧС есть специально оборудованная огневая полоса психологической подготовки. Она используется пожарными во время пожарно-тактических занятий. В эти выходные самые смелые из жителей района “прошли через огонь”. Задача была следующей: преодолеть горящий лабиринт и огненный