Вердикт может быть обжалован.

Владимирский областной суд признал незаконным решение Совета народных депутатов Суздальского района, по которому власти . Об этом рассказали в пресс-службе облсуда.«Исковые требования жителей удовлетворены в полном объёме. Решение об утверждении Генерального плана МО Боголюбовское признано не действующим со дня вступления вердикта в законную силу. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке», - резюмировал судья.Напомним, что жители Суздальского района несколько месяцев оспаривают законность размещения Ранее они записывали к Владимиру Путину с просьбой избавить их от ненавистного погоста.По мнению истцов, появление некрополя повлечёт ухудшение эстетического облика местности и психологический дискомфорт для жителей. Граждане уверены, что нарушены их права на благоприятную окружающую среду. Добавим, что граница возможных могил проходит вдоль водоохранной зоны Нерлинского водозабора, который снабжает часть областного центра.