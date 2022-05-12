Жителя Гусь-Хрустального района обвиняют в двух кражах из дачных домов. Полиция установила, что в декабре 2020 года 36-летний мужчина находился в гостях у своих родственников в одной из

Жителя Гусь-Хрустального района обвиняют в двух кражах из дачных домов. Полиция установила, что в декабре 2020 года 36-летний мужчина находился в гостях у своих родственников в одной из деревень Гусь-Хрустального района, где распивал спиртные напитки. Он узнал, что владелец одного из дачных домов приезжает редко и решил совершить кражу из чужого домовладения. Мужчина повредил входную