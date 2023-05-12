Во Владимирской области зафиксирован рост ипотечного кредитования. Региональное отделение...

Во Владимирской области зафиксирован рост ипотечного кредитования.Региональное отделение Центрального банка РФ приводит статистику за первый квартал 2023 года. С января по март включительно владимирцы оформили 2741 ипотечный жилищный кредит, что оказалось на 8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Общий объем выдачи ипотечных кредитов при этом вырос и составил около 8,5 млрд рублей.Пик выдачи ипотеки пришелся на март. За первый квартал банки предоставили ипотечные кредиты на 3,9 млрд рублей. Это на 16% больше, чем в марте прошлого года. Средневзвешенная ставка – 8,7% годовых. Средний срок кредита увеличился на полтора года и в среднем теперь составляет 23 года и 10 месяцев. А ипотечный портфель превысил 91,8 млрд рублей, что на 14% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Центрального банка Российской Федерации по Владимирской области.Надежда Калашникова, управляющий Отделением Владимир Банка России:– Владимирцы, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, могут взять кредитные каникулы. Срок обращения за подобной поддержкой продлен до конца 2023 года. За год с марта 2022 года по февраль 2023 года владимирцы активно пользовались возможностью временно пересмотреть условия погашения долга. Так, банки реструктурировали ипотечные кредиты 341 жителю региона на общую сумму 474,6 млн рублей. Эффективность кредитных каникул как инструмента поддержки весьма высокая. По данным Банка России, порядка 75-85% заемщиков после завершения каникул возвращаются в нормальный график платежей. Не испортив кредитную историю, они могут дальше обслуживать свои кредиты и пользоваться финансовыми сервисами.Фото pxfuel.com/