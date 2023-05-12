26 жителей Владимирской области отправились добровольцами в зону СВО.
В регионе прошла очередная...
26 жителей Владимирской области отправились добровольцами в зону СВО.
В регионе прошла очередная отправка добровольцев - сначала в учебные части, затем в зону СВО. Подробности у Кристины Ивановой.
- Друзья служат и тоже решил. Тоже решил пойти, помочь им. Родине.
Невозможно сидеть дома, когда ТАМ твои товарищи. Решение Ивана осознанное и твердое - как и у остальных 25 добровольцев. Сегодня они отправляются в учебки Нижегородской и Волгоградской областей. На торжественных проводах - напутственные слова. Но главное, конечно, будет сказано после официальной церемонии. Наставления от тех, кто уже был в зоне СВО.
Александр Логинов, участник СВО:
- Я всю жизнь мечтал быть военным. Это у меня не первый был контракт, четвертый контракт у меня был. Главное - не опозорить слово, название - мужчина.
Ребята из Александровского, Киржачского, Кольчугинского, Муромского и Петушинского районов. Многие из них уже имеют военный опыт. Однако все равно должны пройти обучение в тылу.
Юрий Гусаров, военный комиссар Владимирской области:
- В течение двух недель в составе взвода, дальше - в составе роты восстановят свои боевые навыки, научатся пользоваться современными образцами вооружения военной техники.
Дальше - распределение в части. Личную беседу с бойцами провел глава региона Александр Авдеев. Он отметил, владимирские военные на хорошем счету у командования, многие представлены к наградам. И их дело - пример для всех. Область, в свою очередь, мониторит все потребности своих бойцов.
Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:
- Они по-настоящему мужской такой поступок совершают. И являются гордостью для своих детей, семей, жен и товарищей. Страна нуждается в укрепление своего боевого потенциала, укреплении своих воинских частей, причем не только тех, что сейчас на передовой, но и тех, что в тылу.
Доброволец из нашего региона получает сто тысяч рублей "подъемных", далее зарплата по контракту - от 204 тысяч. В зависимости от должности. При этом, случайных людей в строю практически нет. Каждый из этих мужчин понимает - от них зависят жизни тысяч людей.
Кристина Иванова, Андрей Синягин, Вести "Владимир".