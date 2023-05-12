26 жителей Владимирской области отправились добровольцами в зону СВО. В регионе прошла очередная...

26 жителей Владимирской области отправились добровольцами в зону СВО.В регионе прошла очередная отправка добровольцев - сначала в учебные части, затем в зону СВО. Подробности у Кристины Ивановой.- Друзья служат и тоже решил. Тоже решил пойти, помочь им. Родине.Невозможно сидеть дома, когда ТАМ твои товарищи. Решение Ивана осознанное и твердое - как и у остальных 25 добровольцев. Сегодня они отправляются в учебки Нижегородской и Волгоградской областей. На торжественных проводах - напутственные слова. Но главное, конечно, будет сказано после официальной церемонии. Наставления от тех, кто уже был в зоне СВО.Александр Логинов, участник СВО:- Я всю жизнь мечтал быть военным. Это у меня не первый был контракт, четвертый контракт у меня был. Главное - не опозорить слово, название - мужчина.Ребята из Александровского, Киржачского, Кольчугинского, Муромского и Петушинского районов. Многие из них уже имеют военный опыт. Однако все равно должны пройти обучение в тылу.Юрий Гусаров, военный комиссар Владимирской области:- В течение двух недель в составе взвода, дальше - в составе роты восстановят свои боевые навыки, научатся пользоваться современными образцами вооружения военной техники.Дальше - распределение в части. Личную беседу с бойцами провел глава региона Александр Авдеев. Он отметил, владимирские военные на хорошем счету у командования, многие представлены к наградам. И их дело - пример для всех. Область, в свою очередь, мониторит все потребности своих бойцов.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Они по-настоящему мужской такой поступок совершают. И являются гордостью для своих детей, семей, жен и товарищей. Страна нуждается в укрепление своего боевого потенциала, укреплении своих воинских частей, причем не только тех, что сейчас на передовой, но и тех, что в тылу.Доброволец из нашего региона получает сто тысяч рублей "подъемных", далее зарплата по контракту - от 204 тысяч. В зависимости от должности. При этом, случайных людей в строю практически нет. Каждый из этих мужчин понимает - от них зависят жизни тысяч людей.Кристина Иванова, Андрей Синягин, Вести "Владимир".