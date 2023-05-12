Активисты мотосообщества России требуют разрешить им въезд в центр Владимира. Только за один день в...

Активисты мотосообщества России требуют разрешить им въезд в центр Владимира. Только за один день в областном центре им удалось собрать более ста подписей под своей петицией.Сейчас на въезде в историческую часть города висят знаки, запрещающие движение мотоциклетного транспорта. Запрет действует круглосуточно. Байкеры считают, что их таким образом лишают доступа к историческим и культурным достопримечательностям одного из самых древних городов Золотого Кольца. И мотоциклисты вынуждены объезжать Владимир стороной. Впрочем, в комментариях к посту в соцсетях владимирцы не разделяют идею отмены запрета. Предлагают байкерам припарковать своих "коней" там, где это разрешено, и спокойно прогуляться по центру города на своих двоих.