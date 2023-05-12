Кабаева еле сдерживала слезы.

Кабаева еле сдерживала слезы.Жизнь спортсменки Алины Кабаевой словно тайна за семью печатями редко становится достоянием общественности, а каждое ее появление на людях вмиг превращается в сенсацию. Это и неудивительно, ведь вокруг личной жизни Алины Кабаевой давно ходит много противоречивых слухов.Кабаева давно стала не только спортсменкой для России, но и воплощением справедливости, интеллигентности и женственности. Юные подопечные Кабаевой мечтают быть похожей на нее и всеми силами пытаются подражать ее манере держаться на публике. Помимо спорта Кабаева занимается общественной работой, а к ее заявлениям прислушиваются, ищут в них особый тайный смысл.В день 78-й годовщины Великой Победы Алина Кабаева выступила с важным обращением ко всей российской нации. Спортсменка заявила, что День Победы для России священный день. В своем аккаунте Алина Кабаева рассказала о дедушке, который помогал блокадникам в Ленинграде всеми силами. По так называемой Дороге жизни дед Кабаевой возил продукты в блокадный город."Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, пришла в каждый дом и теперь отзывается в сердце каждого жителя нашей страны", – написала Алина Кабаева в своей соцсети.Судя по всему, этот рассказ трогает Кабаеву до глубины души. Поклонники уверены, что говоря о такой истории своей семьи, спортсменка едва сдерживает слезы.