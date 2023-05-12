В подмосковных Химках в 2023 году установят более 13 тысяч российских светильников с передовыми светодиодами, максимальной защитой и теплоотводом, а также высоким уровнем устойчивости к экстремальным климатическим условиям. Общий объем инвестиций в проект превысит 550 млн рублей с учетом инфраструктурного займа от ДОМ.РФ под 4,5%. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В подмосковных Химках в 2023 году установят более 13 тысяч российских светильников с передовыми светодиодами, максимальной защитой и теплоотводом, а также высоким уровнем устойчивости к экстремальным климатическим условиям. Общий объем инвестиций в проект превысит 550 млн рублей с учетом инфраструктурного займа от "ДОМ.РФ" под 4,5%. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Это серьёзное подспорье для регионов – механизм инфраструктурных облигаций, который правительство РФ запустило в конце 2020 года. Это может быть использовано в концессии – выигрывают и жители, и бизнес", – прокомментировал губернатор Подмосковья.Воробьев также добавил, что новые фонари "позволят экономить электроэнергию не менее чем на 50%". По его словам, в 2023 году концессионер заменит в Химках более 13 тысяч светильников и 140 опор, протяженность которых превышает 16 километров.Губернатор Московской области заверил, что работы закончатся оперативно – к следующему лету. Проект повысит уровень жизни более 50 тысяч семей, проживающих в Химках, добавили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.Основной механизм, который будет использован при финансировании проекта, – инфраструктурные облигации. Заявка Московской области была принята на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина."Механизм инфраструктурных облигаций выполняет задачи инициативы социально-экономического развития Правительства России "Инфраструктурное меню", помогает создавать комфортные условия жизни граждан и улучшать качество их жизни", – сказал Хуснуллин.По оценке вице-премьера, проект обеспечит "дополнительный импульс" строительству жилья в Химках.На данный момент в Химках работают более 17,5 тысяч светильников, 12 тысяч опор линий электропередачи протяженностью 435 километров, 260 шкафов управления (их количество в рамках проекта также будет увеличено), сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.