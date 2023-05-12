Ксения Бородина и Курбан Омаров были в браке шесть лет.

Ксения Бородина и Курбан Омаров были в браке шесть лет.Известная российская телеведущая Ксения Бородина всегда пользовалась огромной популярностью у представителей сильного пола. Она заводила романы с коллегами по шоу-бизнесу и даже с участниками телепроекта "Дом-2". Дважды звезда была замужем – оба брака завершились разводом.В 2008 году Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Юрия Будагова, которому родила дочь Марусю. Однако в 2011 году супруги прекратили отношения. Брак с бизнесменом Курбаном Омаровым продлился шесть лет, с 2015 по 2021 год. Семью не спасла даже общая наследница Теона.Зато теперь у 43-летнего предпринимателя новые отношения, его 22-летнюю возлюбленную зовут Валерия. Кстати, день рождения она отмечала в минувший четверг, 11 мая. Курбан Омаров по такому случаю даже отвез девушку в Дубай. Подписчики бизнесмена в социальных сетях решили, что отпуск – это и есть подарок к празднику, однако все оказалось куда интереснее.По данным , бывший муж Ксении Бородиной презентовал новой возлюбленной недвижимость. Курбан Омаров обратился к поклонникам через соцсети и подчеркнул, что собирается сделать девушке сюрприз, о котором они сами скоро догадаются.В итоге бизнесмен отправилась покупать роскошный особняк в Дубае, уточняет . Как отмечает , трехэтажная вилла с бассейном обошлась экс-супругу Ксении Бородиной в 50 миллионов рублей. Однако недвижимость еще не достроена, поэтому въехать в дом пара сможет только в 2025 году.