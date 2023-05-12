Как проходит подготовка детских оздоровительных лагерей Владимирской области к летнему сезону? С...

Как проходит подготовка детских оздоровительных лагерей Владимирской области к летнему сезону?С начала лета во Владимирской области заработают 28 загородных и 347 школьных лагерей. Путёвки в этом году получили более 50 тысяч ребят. Как готовятся к оздоровительной компании в Собинском районе, расскажет Александр СыпченкоДиректор спортивно-оздоровительного центра "Олимп" Ольга Казурова проверяет постельное белье и предметы первой необходимости, которые приготовлены для юных постояльцев. В центре внимания не только удобство размещения детей, в том числе с ограничениями по здоровью, но и организация питания, досуга, а также безопасность. В Олимпе всю территорию обрабатывают от насекомых и клещей. Мальчишкам и девчонкам вскоре предстоит здесь несколько недель играть, заниматься спортом и гулять на свежем воздухе. Здоровый и культурный отдых будет обеспечен каждому, говорит инструктор-методист Яна МорозоваЯна Морозова, инструктор-методист спортивно-оздоровительного центра "Олимп":- Ребята будут осваивать навыки в фотоделе, видеомейкинге и дизайне, кто-то будет изучать актерское мастерство кто-то будет изучать ораторское искусство, надеюсь, что смена ребятам понравится.Летние лагеря станут временным домом для 50 тысяч мальчишек и девчонок из Владимирской области. Олимп приготовил своим гостям множество сюрпризов. Вскоре будет открыт первый в области, действующий на территории детского лагеря фонтан. Сейчас завершаются пуско-наладочные работы. 25 метровый бассейн, футбольное поле и скалодром- особая гордость Олимпа. Дети будут проживать в уютных номерах комфорт класса, в которых есть даже телевизор и кондиционер. Вся территория лагеря находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Отдохнуть в Олимпе смогут не только юные владимирцы, но и дети, прибывшие из Донбасса.Ольга Казурова, директор спортивно-оздоровительного центра "Олимп":- В прошлом году у нас было триста пятьдесят детей, им очень понравилась у нас и мы до сих пор переписываемся и с преподователями и с педагогами, которые приезжали с сопровождающими и с детьми, у нас есть фотографии, у нас есть рисунки детей, которые мы бережно храним.В конце мая Олимп ожидает контрольная проверка. Надзорные органы, энергетики и пожарные должны выдать итоговое заключение о готовности спортивно-оздоровительного центра к приему детей. Подобные проверки пройдут во всех лагерях области. Летняя оздоровительная кампания этого года станет самой массовой за последние годы.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- В загородных оздоровительных лагерях пройдут 102 смены. В круглогодичных учреждениях они начнутся уже с 28 мая. Запланированы 114 профильных смен, в том числе традиционные для нашей области – "Юнармия", "Юные инспектора дорожного движения", "В ритме РДДМ", "Искатель" и "Зимний Искатель". В них примут участие почти 17 тысяч детей. Как и в предыдущие годы, наши талантливые школьники посетят всероссийские и международные детские центры «Орлёнок», «Смена», "Океан" и "Артек".Отдых в детском лагере это не только приятные эмоции и новые друзья, это воспоминания, которые останутся с ребенком на всю оставшуюся жизнь. Поэтому ничто не должно омрачить детский отдых.Александр Сыпченко, Александр Чунаев "Вести-Владимир"