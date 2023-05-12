Гастроэнтеролог объяснил ситуацию.

Гастроэнтеролог объяснил ситуацию.Организм человека – многогранная и сложная система, в которой все взаимосвязано. Порой проблемы одного органа тянут за собой целый спектр других недугов. Однако разобраться в первопричине недомогания бывает не так просто, поэтому врачи советуют не запускать себя и обращанть внимание даже на малейшие изменения в организме на ранних этапах.Одним из маркеров недомогания для человека является головная боль. Ранее "Дни.ру" писали о том, что голова может болеть из-за повышенного внутричерепного давления, обменных нарушений, а также из-за банального недостатка жидкости в организме. Именно поэтому человеку следует пить до двух литров воды в день.Есть и другие причины головных болей, которые на первый взгляд не видны. К примеру, неправильное питание может привести не только к болям в животе, но и к головным спазмам, сообщает сайт"Органы ЖКТ и кишечник влияют на весь организм, дисбаланс кишечника сказывается на эмоциональном состоянии, может даже привести к депрессии. А также часто вызывает головные боли", – рассказал гастроэнтеролог Максим Гусенцов.В любом случае врачи не советуют заниматься самолечением, а сразу же обращаться к медикам. При возникновении головной боли человеку требуется пройти диагностику.