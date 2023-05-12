Ковровский городской суд признал местного 49-летнего жителя виновным в незаконному сбыте взрывных устройств. По данным следствия, которое проводили УФСБ России по Владимирской области во

Ковровский городской суд признал местного 49-летнего жителя виновным в незаконному сбыте взрывных устройств. По данным следствия, которое проводили УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с УМВД, в октябре 2022 года осужденный за 5 тысяч рублей продал гранаты РГД-5 в комплекте со взрывателем УЗРГМ. 10 мая 2023 года мужчину приговорили к 4 годам в колонии