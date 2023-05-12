За плечами медика сотни спасенных жизней наших солдат.
Житель Александрова Магомедхалил Хизриев награжден медалью «За спасение погибавших» в зоне СВО. Об этом рассказал депутат Заксобрания Александр Цыганский.
«Он проявил мужество и отвагу в ходе боевых действий», - пояснил парламентарий.
Ранее Магомедхалил работал хирургом в Александровской ЦРБ. На передовую отправился добровольцем. Сейчас александровец служит в отдельном медицинском батальоне.
«За плечами медика сотни спасенных жизней наших солдат», - добавил депутат ЗС.
Сам Магомедхалил пояснил, что награда неожиданная, но очень приятная.