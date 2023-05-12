Со дня похорон Валентина Юдашкина прошла почти неделя. Но до сих пор все обсуждают появление на прощании Аллы Пугачевой.

Со дня похорон Валентина Юдашкина прошла почти неделя. Но до сих пор все обсуждают появление на прощании Аллы Пугачевой.На самой дорогой из своих машин Примадонна приехала почти к гробу. И потрясла всех эффектным внешним "похоронным" видом. Пугачева выглядела на панихиде так, словно только что сама сошла с подиума – дизайнерский, продуманный до мелочей наряд обращал на себя внимание зевак и камер.Особенно собравшимся запомнилась шляпа-абажур, которая добавляла законченности образу. В Европе сегодня такая считается последним писком и главным трендом сезона. Она стоит 260 евро (почти 22 тысячи рублей) и считается у модниц must have.Вообще, как подсчитали байеры, стоимость черного платья, пальто, ботильонов, ажурных перчаток и бус из крупного жемчуга на Пугачевой в день похорон друга-модельера превышала 15 тыс евро (1 млн 243 тыс рублей). Но, как говорится, по доходу и расход.Напомним, в России Примадонна, имея звание народной артистки СССР, получала около 55 тысяч рублей пенсии в месяц. Это с учетом доплат мэра Москвы за звание народной артистки СССР и нескольких тысяч рублей, положенных певице как ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС.А вот в Израиле, где она живет второй год и где даже получила гражданство, на пенсию ей не приходится рассчитывать. По закону этого государства на выплаты в старости право имеет только человек, который проработал в Израиле хотя бы 10 лет и делал взносы в пенсионный фонд.