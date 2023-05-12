Мероприятия выполнялись на магистральных нефтепродуктопроводах (МНПП) и нефтепроводах (МН), линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС), а также на нефтеперекачивающих станциях (НПС).

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило плановые ремонтные работы на производственных объектах в Московской, Нижегородской и Рязанской областях. Об этом рассказали в пресс-службе компании.Мероприятия выполнялись на магистральных нефтепродуктопроводах (МНПП) и нефтепроводах (МН), линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС), а также на нефтеперекачивающих станциях (НПС).На подводном переходе через малый водоток 109 км Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг г. Москвы (КМНПП) на период реконструкции участка трубопровода подключены три временные обводные линии общей протяженностью 600 м - для транспортировки авиационного керосина, дизельного топлива и автомобильного бензина.Специалисты предприятия выполнили работы по первичной диагностике построенного участка резервной нитки подводного перехода МН Горький – Рязань-1 через р. Пару, протяжённостью 4,4 км. Длина дюкера (подводной части) участка составляет 277 м. В ходе обследования использовался многоканальный профилемер с инерциальной навигационной системой, разработанный специалистами компании. Данный уникальный внутритрубный инспекционный прибор служит для выявления и измерения возможных изменений геометрии трубопровода: перемещений, изгибов, поворотов. Кроме того, устройство определяет координаты оси нефтепровода. Результаты обследования показали, что подводный переход и резервная нитка МН находятся и функционируют в нормативном состоянии, подтверждена их эксплуатационная безопасность.После завершения внутритрубной диагностики на отводе от МНПП Горький – Ярославль на нефтебазу «Гороховец» на линии по транспортировке дизельного топлива были подключены временные узлы пуска и приема средств очистки и диагностики, предназначенные для периодического запуска в трубопровод и приёма из него внутритрубных очистных, диагностических устройств в потоке перекачиваемых нефтепродуктов. Отечественное оборудование используется для проведения своевременной диагностики и оценки состояния трубопроводов после завершения плановых ремонтных работ на линейной части.На линейной части КМНПП, а также ЛПДС и НПС «Рязань» выполнен средний ремонт 8 шиберных задвижек с наивысшим классом герметичности. Кроме того, на ЛПДС «Володарская» завершена замена запорной арматуры резервуара. Работы позволили продлить период безопасной работы трубопроводов на 3 года, до следующей диагностики.В плановых мероприятиях, которые проводились в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов предприятия, были задействованы более 200 человек, использовалось 80 единиц техники.На время выполнения работ проводились плановые остановки МП и МНПП. В настоящее время транспортировка нефти и нефтепродуктов возобновлена по графику и осуществляется в штатном режиме.