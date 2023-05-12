Обзор социальных сетей Владимирской области: что обсуждали пользователи региона? Самые яркие кадры...

Обзор социальных сетей Владимирской области: что обсуждали пользователи региона?Самые яркие кадры ухоядщей недели в сети. Что обсуждали пользователи региона? Чем делились? Узнаем у моей коллеги Марии Платанюк. Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор.Память о народном подвиге, музыкальное посвящение российским воинам, шальные самокатчики, Жар-Птица в небе и альтернатива даче. Сетевое за неделю - прямо сейчас.Телеграм-канал "СВОи33": Начнём с кадров из зоны специальной военной операции. Губернатор Александр Авдеев вручил бойцам первые экземпляры печатного "Боевого листка-33". Газету распространят среди личного состава частей, где служат наши земляки. Об этом рассказывает телегра -канала "СВОИ 33".И здесь же - встреча в Луганской Народной республике. В расположении передвижной медицинской группы в ЛНР служит Наталья из Мурома.Конечно, главным событием недели стали торжества в честь Дня Великой Победы.В "АлексАвтолайф" - уникальные кадры хроники. Победный светлый май 1945-ого. Так советский народ праздновал победу над фашизмом."Подслушано Ковров": А это торжества в городе воинской славы Коврове. По улицам города оружейников прошёл парад с участием военной техники. Также в Коврове развернули масштабную копию знамени Победы. Акция прошла в сквере на улице Зои Космодемьянской.А эта огромная Георгиевская лента - символ славы, подвига, доблести и нашей общей памяти в Киржаче.9 мая небо городов Владимирской области украсили залпы праздничных салютов. Вот салют в Коврове. Кадры от Ивана Герасимова."Подслушано в Муроме":Салют в Муроме. Ровно 78 залпов в честь 78-ой годовщины Великой Победы. По словам главы Мурома Евгения Рычкова в этом году салют запускали с максимально высокой точки, чтобы было видно всему городу."Подслушано в Гусе":Торжества в Гусь-Хрустальном. Гусевчане возложили венки и цветы к Братской могиле, в которой похоронены бойцы, скончавшиеся от ран. Победный автопробег прошёл в поселке Гусевском.Судогда ТВ: А это памятный митинг в Судогде. На Аллее Славы возле Вечного огня.Кольчугино. К Вечному Огню цветы возложили ребята из спортивной команды "Металлург".В "пабликах" региона - премьера песни нашего земляка Максима Резниченко. Слова и музыка Светланы Островской. Это клип - посвящение всем российским воинам: "Мы россияне, Бог с нами, Победа будет за нами..."А это репост о меморильной акции в Дербенте. Так там почтили память российских воинов-участников СВО.Обзор дополнят кадры со страницы военкора Евгения Поддубного. В столице Конго местные музыканты исполняют легендарную "Катюшу". У ролика почти - 200 000 просмотров.По традиции дополнят обзор коммунальные кадры."Подслушано Ковров": к мэрии Коврова обратились прихожане Христо-Рождественского собора. Дорога к храму лежит через свалку крупногабаритного мусора. Люди просят либо организовать своевременную уборку, либо перенести площадку в другое место. А в Подслушано Кольчугино просят навести порядок на местном кладбище. Кадры от Валентина Корнилова."Подслушано в Муроме": Это Муром. Куликова, 13. Балконы могут рухнуть на прохожих. Кто отвечает за их состояние, спрашивают в "паблике".В "Подслушано в Гусе" - экологический сигнал."Подслушано в Гусе": Как пишет одна из подписчиц, в самом центре города вырублены голубые ели, липы, многолетние дубы.В "АлексАвтоЛайф" - ролик под названием "Ох уж эти самокатчики". "Когда уже права для них введут?" - интересуется автор видео. Дорожную тему продолжат кадры из деревни Шаблыкино. Асфальт на центральной улице вздулся. Машины чиркают днищем, искры летят, пишет автор поста."Подслушано Ковров": А далее - боль покупателя. Житель Коврова купил курицу явно после косметологических процедур.А в финале видео из группы "Это интересно". В небо запускают Жар-Птицу. Огненно-красивый ролик!Пользователей насмешило и следующее видео - "так выглядят те, у кого были длинные майские выходные".Погода, впрочем, налаживается. И если нет возможности поехать на дачу, то можно рассмотреть и такой вариант. Фото из "Подслушано Кольчугино" продолжает собирать лайки и комментарии.Интересные фото и видео мы ждём в нашей редакции!Подписывайтесь на страницу ГТРК "Владимир" Вконтакте, следите за нами и в телеграм. Будем вместе в эфире, и онлайн. До встречи!