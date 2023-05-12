Артистка полна впечатлений после важного события в ее жизни.

Артистка полна впечатлений после важного события в ее жизни.Певица Слава не только знает, как написать красивую песню и исполнить ее с душой, но и умеет быть заботливой бабушкой. В ее семье у нее есть внук, которого она очень любит и уважает.Она часто говорит о том, что дети — это самое драгоценное, что есть в жизни человека, и что они нуждаются в любви, заботе и внимании. Слава считает, что благодаря своей семье и детям, она находит вдохновение для своей творческой деятельности.Кроме того, певица подчеркивает, что родители должны быть хорошими примерами для своих детей, чтобы те могли почувствовать себя защищенными и уверенными в своем будущем.Ни для кого не секрет, что исполнительница наслаждается статусом бабушки. Она регулярно делится с поклонниками интересными подробностями о его взрослении.Сегодня семья певицы отметила знаковое событие. Дочь Славы Александра Морозова и ее муж еще не продемонстрировали лицо малыша, однако сегодня стало известно имя младенца. "А у нас сегодня самый светлый день!!! Мы крестили нашего малыша, нашего Арсения", — написала звезда сцены, сопроводив публикацию роликом с важного события(орфография и пунктуация автора здесь и далее даны без изменений. — Прим. ред.).Морозова предложила фанатам самим угадать, куда она сегодня направляется. "Сегодня у нас важный день для семьи. Как думаете какой? Подсказка: событиесвязано с этим малюткой", — написала дочь артистки. Один из подписчиков предположил, что Александра крестит сына. "Нахожусь в приятномпредвкушении! Проснулась настолько рано, что успела сделать миллион дел. Кому знакомо, когда предстоит что-то важное?" — прокомментировала событие Морозова.Позже Александра рассказала, как прошли крестины Арсения. По ее словам, на мероприятии была вся семья. Храм для крещения младенца выбрала крестная сына. "Сегодня прошло крещение нашего Арсения Андреевича. В этот удивительно светлый день унашего мальчика появились крестные родители, которые станут ему поддержкой и опорой, как и вся его большая семья!" — добавила Морозова.