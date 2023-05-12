Сотрудница Примадонны ответила злопыхателям под постом другой звезды.

Сотрудница Примадонны ответила злопыхателям под постом другой звезды.В начале мая в России прогремела новость о том, что Алла Пугачева теперь снова гуляет по московским улицами. Примадонна приехала в столицу, чтобы решить личные дела и проститься с давним другом Валентином Юдашкиным, которого не стало 2 мая. Однако народ воспринял визит артистки неоднозначно. Если одни искренне обрадовались приезду звезды, то другие тут же начали гнать ее на чужбину.В числе тех, для кого возвращение Аллы Пугачевой стало неприятным сюрпризом, оказались многие знаменитые патриоты. Сначала о приезде артистки в жесткой форме высказался Владимир Соловьев. А затем к его гневным возмущениям присоединилась и Яна Поплавская.Известная исполнительница роли Красной Шапочки поблагодарила журналиста за его принципиальную позицию и отметила, что долго отмалчивалась и ждала реакции российской общественности. На этом язвительная реплика Поплавской не закончилась. Звезда решила словесно уколоть поклонников Примадонны, предложив поставить приехавшую артистку на Красной площади, чтобы почитатели могли "целовать ее зад" в прямой трансляции."У меня в отношении этого случая был заготовлен только один комментарий: поставьте вашу "Примадонну" в короткой юбке на табуретку на Красной площади. Выстройтесь в очередь и целуйте ее в зад со словами "как я рад вас видеть"! И устройте прямую трансляцию!", – высказалась актриса.Тирада Яны Поплавской не осталась без внимания. Под постом отметились не только ненавистники Аллы Пугачевой, но и ее помощница Елена Чупракова. Женщина ответила звезде в комментариях и сообщила об отъезде Примадонны из России. "Она уже уехала, а вы все успокоиться не можете. Не живется вам без Пугачевой", – цитирует Чупракову StarHit.