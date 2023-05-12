Проблемы семей владимирских участников СВО - на постоянном контроле. В реабилитационном центре для...

Проблемы семей владимирских участников СВО - на постоянном контроле. В реабилитационном центре для военнослужащих побывала и Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребёнка в регионе.Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области:- Важно поддержать тех ребят, которые после ранений находятся на реабилитации во Владимирской области. Вместе с владимирской епархией, вместе с Комитетом семей воинов Отечества мы приехали к ним, чтобы поддержать их моральный дух с патриотическим концертом, чтобы подхватить те вопросы, которые касаются их семей, их детей, и я , как уполномоченный готова подключиться к ним. Понимаю, насколько для них это важно. И насколько они сами беспокоятся о близких, которые остались у них там, откуда они приехали.Как сообщила "Вестям" детский омбудсмен Юлия Раснянская, сообщений по "её линии" от семей гораздо меньше, нежели было раньше. Остаются отдельные вопросы, связанные, к примеру, с образованием или получением льгот. И это доказывает, что механизм помощи семьям владимирских бойцов отлажен. Министерство социальной защиты вместе с региональным Комитетом семей воинов Отечества эффективно решает все поступающие вопросы.Напомним, уже 1-ого июня во Владимирской области свои двери распахнёт филиал государственного Фонда поддержки участников СВО и их семей, созданного решением Президента. Как и во всех регионах страны он будет работать по принципу "единого окна".