Против жительницы Мурома возбуждено уголовное дело за кражу денег с банковского счёта. Как...

Против жительницы Мурома возбуждено уголовное дело за кражу денег с банковского счёта.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, накануне майских праздников (6 мая текущего года) в дежурную часть МО МВД России «Муромский» с заявлением о краже банковской карты обратилась 75-летняя женщина.Выяснилось, что на её телефон приходили смс-уведомления о снятия наличных.Как оказалось, свою банковскую карту пожилая женщина забыла в магазине (на кассе). Воровка - женщина 45 лет, заметив это, накрыла её пакетом и забрала.Женщина успешно расплатилась чужой картой за свои покупки, а потом, когда поняла, что деньги (7 000 рублей) закончились, выкинула её.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские быстро задержали преступницу, а также нашли место, куда была выброшена именная банковская карта.В отношении похитительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета».Фото: pxfuel.com