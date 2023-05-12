Против жительницы Мурома возбуждено уголовное дело за кражу денег с банковского счёта.
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Против жительницы Мурома возбуждено уголовное дело за кражу денег с банковского счёта.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, накануне майских праздников (6 мая текущего года) в дежурную часть МО МВД России «Муромский» с заявлением о краже банковской карты обратилась 75-летняя женщина.
Выяснилось, что на её телефон приходили смс-уведомления о снятия наличных.
Как оказалось, свою банковскую карту пожилая женщина забыла в магазине (на кассе). Воровка - женщина 45 лет, заметив это, накрыла её пакетом и забрала.
Женщина успешно расплатилась чужой картой за свои покупки, а потом, когда поняла, что деньги (7 000 рублей) закончились, выкинула её.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские быстро задержали преступницу, а также нашли место, куда была выброшена именная банковская карта.
В отношении похитительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета».
Фото: pxfuel.com