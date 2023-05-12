Реконструкция дороги в древний Суздаль совсем не радует местных жителей. В Суздальском районе...

Реконструкция дороги в древний Суздаль совсем не радует местных жителей.В Суздальском районе начались подготовительные работы к реконструкции федеральной трассы. Двухполосную дорогу расширят до четырёхполосной. Но есть в проекте и узкие места. Какие? - узнал Максим КалашниковОбочины начинают подготавливать к будущему расширению трассы - деревья спиливают. Уже в следующем году дорога до Суздаля будет расширена до четырёх полос. Подарок для туристов, а вот местных жителей проект реконструкции автотрассы пока только огорчает.Сергей Рябов, житель с. Суходол:- По проекту ничего не предусмотрено. Ни пешеходная зона. Как люди будут это делать? Вот мне просто интересно. Я хочу спросить властей. Власть, вы объясните это людям.Дорожное движение хотят обезопасить, установив барьерное ограждение. Убрав, таким образом, некоторые пешеходные переходы и почти все левые повороты. Развернуться можно будет только в специальных местах. Разворотных петель пять а населённых пунктов на дороге почти два десятка. Семь вёрст не крюк, иначе не объяснить лишние километры, которые придётся ежедневно наматывать местным жителям. Например, отправляясь из Суходола в Суздаль, разворачиваться нужно будет во Владимире.Алексей Межевикин, житель с. Суходол:-Это куча времени потраченного будет на разворот где-то там, три километра или четыре, туда-сюда по кругу. Время. Самое главное - время и неудобства.Николай Григорович, житель с. Суходол:- По два, по три раза могу выезжать. И если мне в такую даль ездить - это очень большие затраты имеются.Скажется все это и на схемах движения общественного транспорта. А значит и на тарифах.Люди уже неоднократно обращались к властям с просьбой повлиять на ситуацию и внести коррективы в проект. В декабре прошлого года вопрос о разворотных пЕтлях на будущей трассе прозвучал во время прямого эфира с губернатором Александром Авдеевым.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Посмотрю по Суходолу, какая особенность разворотной петли для данных населенных пунктов. Мы тогда пообщаемся с жителями Суходола и концепцию эту обсудим.Другие проблемные места - разворотное кольцо у Суздальского автовокзала, которое вообще хотят ликвидировать. Мосты через реки Каменка, Уловка и ЧендЯевка - почему-то их оставили двуполосными, значит в пиковые часы и праздничные дни там могут быть заторы. Мы направили официальный запрос в руководство федеральной трассы с просьбой пояснить, но пока не получили ответа. Между тем инициативная группа местных жителей проанализировала проект и люди готовы предложить свои варианты.Тихон Осетров, житель Суздальского района:- Мы не против расширения дороги. Никто не против - можно спросить у любого жителя. Но мы хотели бы, чтобы всё было сделано по уму. Хотя бы элементарно были учтены интересы и мнения жителей.Желая быть услышанными, люди собирают бумажные подписи и даже создали электронную петицию. Реконструкция приурочена к юбилею Суздаля и является еще и подарком туристам. А вот многим местным жителям дорога, похоже, принесёт только неудобства.Максим Калашников, Илья Хлудов. Вести-Владимир.