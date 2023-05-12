С 15 мая 2023 года открывается навигация маломерных судов на реках Владимирской области. Навигация...

С 15 мая 2023 года открывается навигация маломерных судов на реках Владимирской области.Навигация на реках области - на старте. Её сезон официально откроется уже в понедельник. Пока же выходить на воду опасно.Патрулирование на Клязьме и Нерли провели сотрудники Центра ГИМС. Специалисты ежедневно напоминают о сроках навигации и выявляют нарушителей. В рамках этого рейда протоколы составлять не пришлось, однако, как сообщают в Управлении МЧС, с начала года пользователи маломерных судов 17 раз нарушили правила их использования. Чаще всего владельцы судов игнорировали требования госрегистрации и не обеспечивали безопасность. На каждом в лодке должен быть спасательный жилет. Инспекторы напоминают: к маломерным относятся суда длиной до 20 метров. Общее количество пассажиров с водителем не должно превышать 12 человек.Сергей Иванов, государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Владимирской области:- Навигация открывается с 15 мая. Учесть надо, что суда должны быть зарегистрированы, должны пройти техническое освидетельствование. На судне должны быть средства снабжения и средства спасения.