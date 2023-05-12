Сапёр из Владимира рассказал историю пребывания в зоне боевых действий. Они приближают нашу общую...

Сапёр из Владимира рассказал историю пребывания в зоне боевых действий.Они приближают нашу общую победу и не представляют, как можно поступить иначе. Подавляющее большинство военных, прибывших из зоны СВО, после короткого отпуска возвращаются к своим боевым товарищам. С одним из тех, для кого защита родины не просто работа, а дело всей жизни, встретилась наша съемочная группа.- Первая эмоциональная встряска...Когда он непосредственно видит, где он оказался. И что тут может произойти - начинает осознавать и понимать.Вячеслав в свои 28 - уже наставник для боевых товарищей в зоне СВО. Помогает мобилизованным и добровольцам - не только осваивать современные технику и тактику, но и адаптироваться эмоционально. Понять, за что и ради чего воюют. Служил на луганском направлении - Лисичанск, Попасная - в инженерных войсках. Разминировал освобожденные территории. Поселки и деревни истерзанного агрессией ВСУ Донбасса.Вячеслав, участник СВО:- Люди просто уже устали. Устали от войны, устали от бомбежек. Хотят мира, спокойствия. Приезжаешь во вновь освобожденные села, деревни. И когда они нас видят - просто глоток воздуха. С облегчением вздыхают. И надеются, что этот мир, который настал, он настал.Свой первый контракт Вячеслав заключил в 12 году - после службы в кадетском корпусе в Радужном. Был во владимирском танковом полку, затем - в Коврове, Санкт-Петербурге. Выполнял боевые задачи в Сирии. Сравнивая конфликты на ближнем Востоке и на Украине, рассказывает, был поначалу поражен.- Здесь же регулярная армия. Но их повадки, их попытки, их действия - они как у террористов. И просто не верится в то, что, вроде, это их народ, это их граждане, а их действия просто террористический характер носят.Прилет в многоэтажку, пожар, есть погибшие гражданские. Вот так выглядит жизнь Донецка. Вот так выглядят будни всего Донбасса последние 9 лет. В ближайшие дни, после короткого недельного отпуска, Вячеслав вернется туда - защищать мир и справедливость.Вячеслав, участник СВО:- В наше непростое время мы, как профессиональные военные, должны поддержать нашу страну. Я не мог по-другому, иначе. Просто взять и уйти на гражданку, мобилизоваться? Считаю, это неправильно.Там его боевые товарищи, там те, кому нужен его опыт. Вторая семья.Первая - во Владимире. Родители, жена и двое детей.Вячеслав, участник СВО:- Она понимает, что я иначе не могу поступить. И что мне нужно было туда отправиться. Я понимаю, что ей трудно, что она с этим не хотела соглашаться, но все-таки она приняла мое решение. И, как уже сказал, очень за это ей благодарен.Вячеслав - кавалер Ордена Мужества, награжден медалями за воинскую доблесть и за разминирование Пальмиры. Семья мужчины гордится им. Они понимают - в зоне боевых действий он защищает жизни тысяч людей. Выполняет свой долг. И для него это не просто работа - дело всей жизни.Кристина Иванова, Александр Голубев, Вести "Владимир".