Саше Андрееву из Вязников требуется дорогостоящее лечение. У восьмилетнего Саши Андреева из...

Саше Андрееву из Вязников требуется дорогостоящее лечение.У восьмилетнего Саши Андреева из Вязников врождённый порок сердца. Стоимость лечения - почти 408 тысяч рублей. Подарить мальчику шанс на жизнь вместе с Русфондом можете вы, зрители нашего канала. История маленького Саши в репортаже Ольги Яцык.- Дружно с Сашей живёте?- Нет, мы с ним дерёмся.- Дерётесь?Но потом обязательно мирятся. Младшая сестра Софья раскрывает все секреты общения с братом. Саша вернулся из школы и рассказывает, чем занимался.Александр Андреев:- Самолётик.- А расскажи как ты его делал?- Вырезали по этим чёрным.Проблемы со здоровьем выявили после рождения ребёнка, рассказывает мама Галина. Диагноз: "Тетрада Фалло" - множественный порок сердца. Женщина воспитывает двоих детей. Лечение дорогостоящее и не по карману семье Александровых. Стабильную поддержку оказывает Русфонд.Галина Александрова, мама Саши:- И они нас, слава Богу, с шести месяцев спонсируют, помогают нам, ведут нас до сих пор. У нас сейчас стоит протез искусственный в сердце вспомогающий. То есть, его нужно постоянно менять. Если протез изнашивается у него сразу начинают губы синеть, ему становится сразу плохо. То есть, он не может ни дышать, ни ходить, ничего.Сердце Саши выдержало уже множество операций, но основных было три. Настало время для очередной. Оперируют мальчика в Москве, специалисты Филатовской больницы. Для оплаты не хватает 21-ой тысячи рублей. Для помощи Саше отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом "ДЕТИ" и любую сумму. Так же можно воспользоваться мобильным приложением. Другие способы - на сайте Русфонда. Не будьте в стороне и помогите спасти жизнь ребёнка.Ольга Яцык, Илья Хлудов, Вести-Владимир