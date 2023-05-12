Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал документы по выделению из федерального бюджета дополнительных средств на строительство школы в Суздале. Современное здание заменит две изношенные школы.

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал документы по выделению из федерального бюджета дополнительных средств на строительство школы в Суздале. Современное здание заменит две изношенные школы.Учреждение будет рассчитано на 1200 мест. Дети смогут учиться в нём в одну смену. Для младших классов выделят отдельный корпус. Также в учреждении предусмотрены два спортивных зала, 25-метровый бассейн, актовый зал, столовая с буфетом, интернат для 90 человек и комнаты для дополнительного образования.Проект новой школы учитывает архитектурную индивидуальность Суздаля. Здание будет не выше двух этажей и расположится на бульваре Всполье.«Наша команда во главе с губернатором Александром Авдеевым почти год на разных уровнях «билась» за этот объект. В связи с индивидуальностью проекта, сумма на его строительство, конечно, велика - 1 миллиард 900 миллионов рублей. Но деньги в федеральном бюджете найдены. К юбилею Суздаля - в 2024 году - школу должны сдать в эксплуатацию», - сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.