Смотрите выпуск Вести в 14.30: в Суздальском районе начали расширять федеральную трассу. - В...

Смотрите выпуск "Вести" в 14.30: в Суздальском районе начали расширять федеральную трассу.- В Суздальском районе начали расширять федеральную трассу. Почему местные жители подписывают петицию за перенос разворотных петель?- Зов долга. 26 добровольцев из нашего региона отравились в зону СВО.- Итоги майских, самокатчики без тормозов и Жар-Птица в небе. Какие посты в соцсетях набрали больше всего реакций владимирцев?