Смотрите выпуск Вести в 21.05: история сапёра СВО из Владимира. - В России всплеск заболевания...

Смотрите выпуск "Вести" в 21.05: история сапёра СВО из Владимира.- В России всплеск заболевания корью, а во владимирских поликлиниках отказывают в прививке. Почему так происходит?- На западе "оружейный барон", в России - борец за справедливость. Предприниматель и политик Виктор Бут - с визитом в тридцать третьем регионе.- Был в Сирии и Донбассе, а теперь снова возвращается к боевым товарищам. История сапёра СВО из Владимира.