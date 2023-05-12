Смотрите выпуск Вести в 21.05: история сапёра СВО из Владимира.
- В России всплеск заболевания...
Смотрите выпуск "Вести" в 21.05: история сапёра СВО из Владимира.
- В России всплеск заболевания корью, а во владимирских поликлиниках отказывают в прививке. Почему так происходит?
- На западе "оружейный барон", в России - борец за справедливость. Предприниматель и политик Виктор Бут - с визитом в тридцать третьем регионе.
- Был в Сирии и Донбассе, а теперь снова возвращается к боевым товарищам. История сапёра СВО из Владимира.