Участие приняли более 650 компаний из России и дружественных стран.

Участие приняли более 650 компаний из России и дружественных стран.На второй Московской неделе интерьера и дизайна было на 46% больше представленных брендов и на 20% больше посетителей. Мероприятие прошло на ВДНХ в павильоне №57."Гостям представили мебель, декор, текстиль, отделку, свет, сантехнику, посуду и керамику, двери, окна и витражи, ковры, ароматы, озеленение и многое другое", – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем .Деловая программа включала более ста сессий. Эксперты рассказали о развитии отрасли в России, современном подходе к дизайну помещений и затронули актуальные темы.В рамках Недели работал магазин товаров у дома, где представили более 1000 видов товаров интерьера. Многие из них можно было купить с хорошей скидкой.Подписано 17 соглашений на общую сумму 13,8 миллиарда рублей. Совместные проекты касаются производства мебели и игрового оборудования, разработки и испытаний новых стройматериалов.По словам Собянина, Московская неделя интерьера и дизайна станет традиционной. Он пригласил горожан на следующее мероприятие.