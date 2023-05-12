Столичным медикам удалось спасти жизнь 58-летнего мужчины.

Столичным медикам удалось спасти жизнь 58-летнего мужчины.В операции участвовала группа медиков: кардиохирурги, сердечно-сосудистые хирурги, трансплантологи, перфузиологи и другие специалисты. Об этом в своем сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, у 58-летнего пациента была хроническая сердечная недостаточность. Недуг не поддавался лечению – мужчина мог внезапно умереть. Единственным шансом спасти жизнь была операция.Пациента доставили в Боткинскую больницу на скорой помощи. Соединение с донорским сердцем прошло за 190 минут – это максимально короткое время."Теперь процесс адаптации организма к новому сердцу — на особом контроле у кардиологов и иммунологов", – рассказал мэр.Собянин отметил, что операции по трансплантации органов и тканей специалисты Боткинской больницы начали делать в 2018 году. Врачи медцентра проводят пересадку почек, костного мозга, печени и роговицы. Сделано более тысячи таких операций.Градоначальник подчеркнул, что сложные операции стали возможны благодаря переоснащению Боткинской больницы. Закуплены новые хирургические и эндоскопические стойки, аппараты искусственного кровообращения и другая техника.Мэр Москвы ранее о крупнейших проектах столичной медицины в 2023 году. В городе продолжается реконструкция поликлиник, внедряются технологии искусственного интеллекта и новый стандарт экстренной медпомощи.