Заявки приняты, голоса отданы, ставок больше нет. Завершился второй этап отборочного тура премии Посёлок года. Онлайн-голосование в личных кабинетах членов жюри состоялось, независимый консультант проверил результаты, и вот мы готовы назвать имена и финалистов.

Заявки приняты, голоса отданы, ставок больше нет. Завершился второй этап отборочного тура премии "Посёлок года". Онлайн-голосование в личных кабинетах членов жюри состоялось, независимый консультант проверил результаты, и вот мы готовы назвать имена и финалистов.Лучший поселок класса КомфортКП "Grand Village Implozia", Строительная компания "Имплозия", Самарская областьКП "Алгоритм Стрельна", Группа Компаний Алгоритм, Санкт-ПетербургКП "Соловьи. Посёлок с собственным лицом", ИП «Килин», Новосибирская областьЛучший поселок класса Бизнес – Москва и областьКП "Ruza Chalet", Новая Руза Девелопмент, Московская областьКП "Riga Family", K2 DOM, Московская областьЖК "Пионер Истра", ГК ИСТ, Московская областьКП "Резиденция Николинские Ключи", АН Небоскреь Риэлти, МоскваКП "Марьина Гора", ZS-GROUP, Московская область.Лучший региональный поселок класса БизнесЖК "Город L-Town", ARK Development , Челябинская областьКП "Легенда", ГК SOVA, Ростовская областьКП "АРТ Д’ЭКО CLUB", Puzzle Realty, Ленинградская областьЛучший поселок класса ЭлитКП "Маслово Forest Club", ГК "Галс-Девелопмент", Московская областьКП "Gorki Lake", Финская архитектурно-строительная компания Lumi Polar, Московская областьКП "Медное озеро-2", компания HONKA, Ленинградская область.Лучший проект-концепция посёлка класса Комфорт – Москва и областьКП "Дмитров Дом", Группа Самолет, Московская областьКП "Современный квартал", ЮР-Инвест, Московская областьКП "Афинеево Парк", Многомерный Девелопмент , Московская областьКП "Новая Боярская Деревня", Новая Земля, Московская областьКП "Курилово Лайф", Строительная компания "ЮКО", Московская областьЛучший проект-концепция регионального посёлка класса КомфортКП "Токсово Озеро Парк", Максимум Лайф Девелопмент, Ленинградская областьКП "Сахарово парк", ООО "Сахарово Парк", Тверская областьКП "Европейский-2", Строительная компания "МегаСтрой", Челябинская областьКП "Grand Village Implozia", Строительная компания "Имплозия", Самарская областьКП "Загородные кварталы "27/72" , Сибирские владения, Тюменская область.Лучший проект-концепция посёлка класса Бизнес – Москва и областьКП "Riga Family", K2 DOM, Московская областьКП "Резиденция Булатово", Unicom Development, Московская областьЖК «Мечта», ООО «СЗ»Мега-Мечта», Московская областьКП "Сабурово Клаб", ФСК Family, Московская областьКП "Арт Хаус", ООО "Арт Хаус", Московская областьЛучший проект-концепция регионального посёлка класса БизнесКП "Династия", Крымская девелоперская компания "Перспектива", Республика КрымКП "ЛИТЛ ТОКИО", ИИДА, Республика ТатарстанКП "Негород Токсово", ГК "ФАКТ.", Ленинградская областьЛучший проект-концепция посёлка класса ЭлитКП "ЧАЙКА", ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ RAZUMOV, Костромская областьКП "LUCHI", Крымская девелоперская компания "Перспектива", Республика КрымКП "Crystal Istra", Альто Девелопмент, Московская областьКП "Smart Villas", SADIGI, Московская областьЛучший коттеджный поселок без подрядаКП "Crystal Istra", Альто Девелопмент, Московская областьКП "LES Маслово", ООО "ТЕРРА-недвижимость", Московская областьКП "Петергофские дачи", УК "Теорема", Санкт-ПетербургКП "Загородные кварталы "27/72", ООО "Сибирские владения", Тюменская областьКП "Линтулово", ООО «ФАКТ» , Ленинградская областьЛучший мультиформатный посёлок Москвы и МОКП "Gorki Lake", Финская архитектурно-строительная компания КП "Lumi Polar", Московская областьЖК "Мечта", ООО СЗ «Мега-Мечта», Московская областьКП "Дмитров Дом", Группа Самолет, Московская областьКП "LES Маслово", ООО "ТЕРРА-недвижимость", Московская областьКП "Резиденция Николинские Ключи", АН Небоскреб Риэлти, МоскваЛучший региональный мультиформатный посёлокКП "Паруса Мечты", Крымская девелоперская компания "Перспектива", Республика КрымКП "Сахарово парк", Девелопер «Сахарово Парк» , Тверская областьКП "Grand Village Implozia", Строительная компания "Имплозия", Самарская областьКП "Загородные кварталы "27/72", Девелопер «Сибирские владения», Тюменская областьЛучший поселок таунхаусовКП "Волна", ООО "Линдер", Калининградская областьЖК "Мечта", ООО «СЗ «Мега-Мечта», Московская областьКП "Алгоритм Стрельна", Группа Компаний Алгоритм, Санкт-ПетербургКП "Таун Град", УК "Теорема", Санкт-ПетербургКП "Паруса Мечты", Крымская девелоперская компания "Перспектива", Республика КрымЛучшая концепция инфраструктуры/благоустройстваЖК "Город L-Town", ARK Development, Челябинская областьЖК "Мечта", ООО «СЗ «Мега-Мечта», Московская областьКП "Сабурово Клаб", ФСК Family, Московская областьКП "Медное озеро-2", компания HONKA , Ленинградская областьКП "Паруса Мечты", Крымская девелоперская компания "Перспектива", Республика КрымПоселок с лучшей архитектуройКП "LUCHI", Крымская девелоперская компания "Перспектива", Республика КрымКП "Негород Токсово", ГК «ФАКТ.», Ленинградская областьЖК "Город L-Town", ARK Development, Челябинская областьКП "Маслово Forest Club", ГК "Галс-Девелопмент", Московская областьЖК "Пионер Истра", ГК ИСТ , Московская областьНо отмечать победу ещё рано! Впереди участников премии ждёт третий этап голосования – защита презентаций проектов. И, конечно, заключительная и самая волнительная часть – церемония награждения и объявление победителей.Соорганизатор премии «Восток-Медиа», Генеральный партнер «Галс-Девелопмент». При поддержке интернет-портала Сottage.ru.