Уже зацвела сирень: во Владимирской области до +22 градусов днем.
По прогнозам синоптиков, 13 мая...
Уже зацвела сирень: во Владимирской области до +22 градусов днем.
По прогнозам синоптиков, 13 мая погода во Владимирской области будет теплой и солнечной.
Температура воздуха днем прогреется до +22°C. Ночью столбик термометра опустится до +8°C.
Ветер северо-западный, 4м/с.
Атмосферное давление в течение суток изменится от 751 до 753 мм.рт.ст.
Народный прогноз погоды
13 мая отмечается день памяти апостола Иакова Зеведеева. Наши предки следили за вечером и ночью на Якова: теплый вечер и звездная ночь пророчили грозное и теплое урожайное лето. На погожее лето указывал и ясный восход солнца.
Фото pxfuel.com