Уже зацвела сирень: во Владимирской области до +22 градусов днем. По прогнозам синоптиков, 13 мая...

Уже зацвела сирень: во Владимирской области до +22 градусов днем.По прогнозам синоптиков, 13 мая погода во Владимирской области будет теплой и солнечной.Температура воздуха днем прогреется до +22°C. Ночью столбик термометра опустится до +8°C.Ветер северо-западный, 4м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 751 до 753 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды13 мая отмечается день памяти апостола Иакова Зеведеева. Наши предки следили за вечером и ночью на Якова: теплый вечер и звездная ночь пророчили грозное и теплое урожайное лето. На погожее лето указывал и ясный восход солнца.Фото pxfuel.com