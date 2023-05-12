Музей-заповедник «Александровская слобода» приступает к перезагрузке своей самой первой и доныне востребованной программы «Сватовство».

Музей-заповедник «Александровская слобода» приступает к перезагрузке своей самой первой и доныне востребованной программы «Сватовство». Сотрудники во главе с директором А.С.Петрухно придумали ее около 30 лет назад, когда интерактива в наших музеях еще практически не было, но программа-долгожитель все эти годы находится в тройке лидеров слободского прайса! И неудивительно, потому что шоу-обряд в интерьерной экспозиции «Крестьянская изба» всегда сопровождается переодеванием посетителей-актеров в соответствующие костюмы.«За три десятка лет изменилось многое. Понятно, что костюмы периодически обновлялись, но сейчас мы решили подойти к их замене более детально. В результате проведенных исследований, мониторинга и консультаций со специалистами, удалось установить практически полностью внешний вид женского крестьянского костюма, характерного для Владимирской области в XIX-XX в.». – сказала Е.Н.Копейкина, зав. научно-методическим отделом музея-заповедника «Александровская слобода». Она же поделилась радостью, что как раз сегодня такие костюмы заказаны. И раскрыла секрет, что если ранее «музейный наряд» состоял только из сарафана, то теперь это будет полностью комплект: сарафан, рубаха, пояс. Имидж подчеркнет и украсит головной убор – яркий барановский платок. Костюмов будет несколько (самый востребованный размерный ряд 42 – 50), их заказали в специализированной мастерской "Зов предков", которая занимается изготовлением подобных реконструкций и аксессуаров для музеев, исторических фестивалей, фольклорных коллективов и шьет одежду в этно-стиле. Так что в скором времени очень атмосферную «Крестьянскую избу» заполнят туристы в не менее колоритном одеянии, что сделает интерактивную программу «Сватовство» еще зажигательнее!Но это не все... Музей Ивана Грозного широко известен многолетним событийным фестивалем «Иванов день», проводимым в честь именин царя. Его подготовка, в том числе «костюмная», актуальны всегда в течение года. «Для нынешнего «Иванова дня» будем шить 4 стрелецких костюма – практически полную реконструкцию. Это будет кафтан из натурального сукна (!), шапка, кожаные ремень и портупея, а также кожаный мешок для пуль, его стрельцы носили на поясе», – продолжила тему Л.А.Зарайская, зам. директора музея-заповедника «Александровская слобода». Она же добавила, что такая работа необходима, потому что она усиливает уникальность места, музея и колорит средневековья.