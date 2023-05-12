В Боголюбово произошло ДТП с опрокидыванием авто. Водитель автомобиля Opel не справился с управлением и вылетел в кювет. Машину перевернуло на крышу. На место незамедлительно прибыло

В Боголюбово произошло ДТП с опрокидыванием авто. Водитель автомобиля Opel не справился с управлением и вылетел в кювет. Машину перевернуло на крышу. На место незамедлительно прибыло аварийно-спасательное формирование. Специалисты отключили аккумулятор, чтобы избежать возгорания. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: vk.com/rssmonitoring33