В центре российской столицы в четырехкомнатной квартире нашли тело 86-летней пенсионерки и ее 57-летнего сына. Уточняется, что у женщины было два наследника, один из которых проживает в ..

В центре российской столицы в четырехкомнатной квартире нашли тело 86-летней пенсионерки и ее 57-летнего сына. Уточняется, что у женщины было два наследника, один из которых проживает в США,.Cын из Америки заподозрил неладное, передает Пятый канал. Дверь квартиры на Арбате вскрыли коммунальщики, которые и обнаружили два тела. Трупы не имели внешних признаков насильственной смерти, передает .