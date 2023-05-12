Авария произошла вечером 11 мая.

В посёлке Боголюбово перевернулся «Опель». Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.Авария произошла вечером 11 мая. Находившийся за рулём иномарки 60-летний мужчина не справился с управлением и угодил в кювет. Машина наехала на бордюр и перевернулась на крышу. На место ЧП вызывали спасателей. Они отключили аккумулятор, чтобы автомобиль не загорелся. После осмотра водителя медики отпустили его на амбулаторное лечение.Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Возможно, автомобилист был пьян.