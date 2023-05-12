В городе Гороховце Владимирской области местная жительница была лишена льготных лекарств. Как...

В городе Гороховце Владимирской области местная жительница была лишена льготных лекарств.Как выяснилось, жительница Гороховца давно страдает целым рядом хроническим заболеваний, но своевременно не была обеспечена необходимыми лекарственными препаратами. Женщина приобретала всё необходимое самостоятельно.По результатам проверки в Гороховецкий районный суд было направлено исковое заявление об обязании министерства здравоохранения региона «бесперебойно обеспечивать обратившуюся женщину необходимыми лекарствами».Требования прокурора удовлетворены. В настоящее время женщина обеспечена всеми необходимыми лекарствами. Деньги за ранее совершенную закупку препаратов также были перечислены на счёт жительницы Гороховца.Фото: pxfuel.com